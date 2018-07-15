Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Şehit ve gazi sayımızla mukayese edilemeyecek kadar teröristi de ortadan kaldırdık. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin DEAŞ’lıyı, Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 bin 600’e yakın PKK/YPG’liyi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine kayıp vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değil. Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynakları terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz.

-Terörle mücadele stratejimizi son yıllarda değiştirdik. Artık tehdidin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde beri yaşadıklarımız bu kararımızın, kararlılığımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

-FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir.

-Sahada karşımızda duramayanların kurdukları tuzaklar da birer birer teşhir ediliyor. İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay. Yaşadıklarımızdan ibret aldık. Aynı tuzaklara düşmemek en başta gelen amacımız.

-Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık.

-15 Temmuz kahramanlarının isimleri de tarihe altın harflerle yazılacak.

Ayrıntılar geliyor...