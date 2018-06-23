Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu yola milletimizle çıktık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Küçükçekmece’deki mitinginde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, katılımın muhteşem olduğunu belirterek, bugüne kadar Küçükçekmecelileri hiç böyle görmediğini söyledi.

“Bu kardeşiniz sizden yeniden bir 'devam' talimatını istiyor”

Yarın da Küçükçekmece'nin sandıklarda çok farklı bir patlama yapacağına inandığını aktaran Erdoğan, "Ne diyor, Bay Muharrem 'Okulların önünden ayrılmayın, akşamdan gidin, ben de YSK'nın önüne gideceğim, orada yatacağım.' diyor. Çok uykusuz kaldın, Bay Muharrem erken yoruldun be. Biz de çok koştuk, çok gayret ettik ama ben bu muhteşem kardeşlerimi görünce yorgunluk tanımıyorum, bilmiyorum. Niye? Çünkü bu millete efendilik olmaz, bu millete hizmetkarlık olur. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu hizmetkarlığı yaptık mı, Başbakan olduğumuzda yaptık mı, Cumhurbaşkanlığımızda yaptık mı? Yine yapmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz sizden yeniden bir 'devam' talimatını istiyor, icazet istiyoruz. Var mısınız, veriyor musunuz? Öyleyse durmak yok." diye konuştu.

“Küçükçekmeceli kardeşlerime inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dost, ahbap hepsini yarın sandığa götüreceğiz. Diyeceğiz ki, 'Sakın rehavet yok, sen de gel, sen de katıl bize' diyeceğiz. İster CHP'li olsun, ister Saadetli olsun, ister İYİ Partili olsun, ister HDP'li olsun hepsini bu yol arkadaşlığımıza davet edelim. İşi hafiften alırsak 'keşke şunu da yapsaydık' demeyelim, hepsini bitirelim.

Size inanıyorum, Küçükçekmeceli kardeşlerime inanıyorum. Size Esenyurt'tan selamlar getirdim, size Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan selam getirdim. Oralarda da böyle muhteşem katılımlar vardı. Şimdi sizin selamınızı da Eyüpsultan'a götüreceğim. Son noktayı orada koyacağız.

Bu CHP'yi tanıyorsunuz değil mi? Ama ben size bir iki örnek vereyim. Bunlar geçmişte ne yaptılar biliyor musunuz? Bunlar açık oy, gizli tasnif yaptılar yani oyu kime veriyor ona baktılar. CHP'ye vermesi lazım. Sayımı da kendileri gizli yaptı ki istedikleri gibi rakam çıkardılar.

CHP'nin cemaziyelevveli bu. Siz CHP'nin teşkilat mensuplarının vali olduğunu bilir misiniz? İl başkanı aynı zamanda vali. Bunların demokrasi anlayışı bu. Yarın bunlara bir Osmanlı tokadına var mıyız?

Demokratik bir şekilde, hukuk içinde gereken dersi inşallah yarın bunlara veriyoruz. Ama sandıklarda sayımı takip edeceğim bakayım Küçükçekmece yarın ne diyor? Çünkü yarın çıkacak oy aynı zamanda Mart 2019'daki durumu da gösterecek."

"Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşmaz"

Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet sütunları üzerinde yükselteceklerini vurgulayan Erdoğan, bunların üzerine ulaşım, enerji, tarım, kültür ve dış politikayı bindireceklerini belirtti.

Erdoğan, yatırımlarda eğitimi ilk sıraya aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Niye? Eğitimde önde olmayan diğer alanlarda önde olamazdı. Ne günler geçirdik. Kitap almaya parası olmayan benim vatandaşım bizimle beraber ilk, orta, lise sıraların üzerinde kitaplarını buldu mu? Ücretsiz olarak kitapları verdik mi?

Biz kitabımızı alamazdık, kırtasiyeci dükkanında sıraya girerdik, kitabı alamazdık. Ama şimdi ücretsiz olarak bu kitapları biz vatandaşımıza verdik mi? Sıraların üzerine koyduk mu? Niye bunu yaptık? Ya biz devletiz be bu görevi yapacağız. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bay Kemal ne diyor, '16 yıldır ne yaptınız?' diyor. Eline, diline dursun, 16 yıldır ne yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kim yaptı, Avrasya Tünelini kim yaptı, Marmaray'ı kim yaptı, Osmangazi'yi kim yaptı, Atatürk Barajının üzerine Nissibi Köprüsünü kim yaptı? Ama bu onları da bilmez ki, haberi yok.

Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre yol yapıldı biz şurada 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık Bay Kemal. Sen bu yollardan hiç gidip gelmiyor musun? 25 tane havalimanı vardı, bunu 59'a kim çıkardı Bay Kemal, Bay Muharrem? Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşmaz."

“Bay Muharrem sen fizik öğretmenisin anlamayabilirsin”

Göreve geldiklerinde IMF'ye borcun 23,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "2013'te bunu sıfırladık. Bay Kemal sen hesap uzmanısın ya iyi bilirsin bunu da öğren. Bay Muharrem sen fizik öğretmenisin anlamayabilirsin. Merkez Bankasının döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Biz bunu şu anda 124 milyar dolara çıkarttık. Bu öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümez. Biz icra kadrosuyuz ve biz bunları yaptık. Durmak yok yola devam. Ama yapacak çok işimiz var. Ben sadece Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü burada bir söz vereyim şöyle, ben sizin belediye başkanlığınızı yaptım mı? Bu kardeşinizi iyi tanıyorsunuz değil mi? Bu kardeşiniz İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kimden aldı? CHP'den aldı. İstanbul'da çöp dağları var mıydı, susuzluk var mıydı, hava kirliliği var mıydı? Peki hava kirliliğinden bu kardeşiniz İstanbul'u kurtardı mı, susuzluktan kurtardı mı? 180 kilometreden Istranca Dağlarını delerek İstanbul'a su getirdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava kirliliğinin kendileri döneminde giderildiğini vurgulayarak, "Biz geldiğimizde 50 bin eve doğal gaz giriyordu şimdi İstanbul'da neredeyse doğal gazın girmediği ev kalmadı. Hava kirliliğini de bununla giderdik." dedi.

"Ben milletime inanıyorum, güveniyorum"

Erdoğan, "Biz icazeti milletten aldık, milletten. (Selahattin Demirtaş) Selo'dan değil. Onun için zaten aday olduğunda genel başkanı kendisini nasıl çağırıyor? 'Gel bakalım Muharrem.' Niye? Çünkü yakında 'Git bakalım, git Muharrem.' diyecek. Çünkü neticeyi biliyor, neticeyi görüyor. Ben milletime inanıyorum, güveniyorum. Biz milletimizle bu yola çıktık." dedi.

Kaynak: AA