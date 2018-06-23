Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin sandıklara tehditlerinde tepelerine çökeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Beylikdüzü mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bay Muharrem, Bay Kemal size bir şey söyleyeyim; her şeyden önce Türkiye bir hukuk devletidir. Bugüne kadar, 15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, güneydoğuda terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz.

Önümüzde 2019'un Mart'ı var. Ne demek istiyorum? Hazır mıyız? 2019 Martı'nda burada (Beylikdüzü) belediyeyi almaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanlığı tecrübe ister, Cumhurbaşkanlığı uluslararası camiada bir tanınmışlık ister. "Güçlü lider olmak öyle rastgele bir iş değil. (Muhharem İnce) Sen zaten bir dershane işletemedin, öğretmenlerin SSK primini ödemedin, böyle birisin.

Kaynak: TRT Haber