Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Esenyurt'taki mitinginde halka seslendi.

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor"

Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek, inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor.

"Sandıklarda her partiden üye var, daha ne konuşuyorsun"

Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir sandık üyesi hemen güvenlik güçlerine haber verebilecek. Sandıklarda her partiden üye var, daha ne konuşuyorsun? Rehavete kapılmak yok. Çevrenizdekileri, akrabalarınızı mutlaka sandığa götürün.

"Türkiye’yi Allah’ın izniyle ilk 10’a yerleştirmenin gayreti içerisinde olacağız"

Kardeşlerim, biz yola çıkarken dedik ki Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükselteceğiz. Bir eğitim, 2 sağlık, 3 adalet, 4 emniyet ve bunun akabinde ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla beraber Türkiye’yi Allah’ın izniyle ilk 10’a yerleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu yıl Allah’a hamdolsun büyümede ilk çeyrekte 7,4’le Hindistan’ın ardından ikinci sırada geldik. OECD’de birinci.

"Ben sizlere Bay Muharrem, Bay Kemal gibi konuşmuyorum"

Kardeşlerim bakınız eğitimde attığımız adımlarda burada o dönemi yaşayanlar var. Kitabınızı alabiliyor muydunuz? Sınıfların hali neydi?

16 yıl önce Üniversite öğrencilerinin aldığı burs-kredi 45 liracıktı. Şimdi 470 lira alıyor, master öğrencisi 940 lira, doktora öğrencisi asgari ücret alıyor. Bunlar ekonomik olarak yükselen Türkiye’nin rakamları. Ben sizlere Bay Muharrem, Bay Kemal gibi konuşmuyorum. Utanmadan, sıkılmadan ’16 yılda ne yaptınız’ diyor Bay Kemal. Yarın sandıkta veriyorsunuz cevabı değil mi?

-Sağlıkta sorununuz var mı? İstediğiniz hastaneye gidiyor musunuz? İlaçlarınızı rahatlıkla alıyor musunuz? Bay Kemal’in SGK başkanlığı zamanında alabiliyor muydunuz?

-Hepsinden öte, hamdolsun markamız olacak o havalimanı. Dünyaya burayla biz havamızı atacağız.

-Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var.

“Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz”

Kürt kardeşlerime sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü vesaire ayrımı var mı, biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmedik mi? Bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. Bunu başarmamız lazım. Cumhur İttifakını inşallah çok güçlü bir şekilde sandıktan çıkaracağız.

“İnsanın ölümüne sebep olan bir kişinin arazide ne işi var?”

Gitti icazet aldı, Bay Muharrem. Nereden? Edirne'den, Demirtaş'tan. Efendim işte 'onun hakkıymış.' Çıkıyor diğerleri, 'onun da arazide olması gerekirmiş.' Ya bu insanın ölümüne sebep olan böyle bir kişinin arazide ne işi var?

Kaynak: AA/TRT Haber