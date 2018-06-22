Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet Bakanlığı'na değil George'a güveniyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Sarıyer'de düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Maalesef George'a güveniyorlar"

Bay Kemal dedi ki, 'Bu raporlarla Amerika, FETÖ'yü Türkiye'ye vermesi lazım.' dedi mi? Ama Cumhurbaşkanı adayı başka konuşuyor Bay Kemal başka konuşuyor, şimdi bunların hangisine inanacağız. Bundan sonra özür dilediler mi? Dilemediler. Bunlar bu milletin Adalet Bakanlığı'na güvenmiyorlar, maalesef George'a güveniyorlar.

Dükkanınızı çırağa teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil, böyle bir riske girilir mi? ABD’nin Cleveland’i varsa bizim de şehir hastanelerimiz var.

"Kıraathane okuma evi demektir, bunu öğrenin"

Biz istiyoruz ki gençliğimizi okumaya sevk edelim. Kıraathane deyince bunlar iskambil, okey oynanan yer anlıyor. Kıraat okumak, kıraathane okuma evi demektir bunu öğrenin.

"UBER’in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım"

UBER’den kurtuldunuz mı? Tek açıklamayla bitti. UBER’in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım. Fakat ne olur arabalarınız pırıl pırıl olsun.

"29 Ekim’de Üçüncü Havalimanı’nın açılışını yapacağız"

Beyefendi yüksekhızlı trene karşı. Neymiş göçü artırırmış. Ya hu otobüs olsa göç olmayacak mı? 29 Ekim’de Üçüncü Havalimanı’nın açılışını yapacağız ve şu anda bu haliyle dünyanın ilkleri arasında. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi var. 2023'te 150 milyona çıkacak ve dünyanın bir numarası olacak."

"PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor"

53 Kürt kardeşimi maalesef öldüren veya öldürmeye neden olan bir kişi bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz.

PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor. Ben de buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz, eğer biliyorsanız hala bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz, CHP'nin bunlarla nasıl dirsek temasında olduğunu bilmiyor musunuz, Bunlara nasıl destek veriyorsunuz?

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