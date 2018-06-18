Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin kilometrekarenin üzerinde bir alanı güvenli hale getirmiştik. Şimdi de Münbiç'te ABD ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırındaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olacağız. Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar "Afrin'de ne işimiz var, Cerablus'ta ne işiniz var?" Bay Muharrem "Irak'a giremeyecekler göreceksiniz" diyor. "Onlardan izin aldılar mı?" diyor. Ne oldu Bay Muharrem girdik mi, Kandil'i vurduk mu, kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız.

- Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüş oldu, devam ediyor. Fakat bu CHP ne diyor? "Suriye'den gelen bu insanları niye aldınız?" Biz ensar kültürünü iyi biliriz. Bay Kemal sen ensar kültüründen anlamazsın senin adayın da anlamaz. Biz kimin ensar kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. İşte biz o 3,5 milyon mülteciyi o katillerin o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Kapılarımızı açarak onlara kardeşliğimizi göstedik.

- Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgeler büyüdükçe Suriyelilerin geri dönüşü de hızlanıyor. Bakın Münbiç'i ne yapıyoruz boşaltıyoruz. PYD/YPG orayı terk ediyorlar. Bunu biz diplomasiyle yaptık. Aziz milletime sesleniyorum CHP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, Saadet, İyi Parti'ye ve diğerlerine de gönül verenlere sesleniyorum. Biz 15-16 yılda diplomisinin en ileri noktada olanını yaptık. Şimdi de bakın Münbiç'ten çıkıyorlar. Dışişleri Bakanımız ABD'de Pompeo ile görüşme yaptılar. Yapılan görüşmeler doğrultusunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz, Rusya ve İran beraber çalışıyoruz. Orada da aynı şekilde kararlıyız. İdlib'te Tel Rıfat'ta aynı kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Buralarda da Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu nasıl bir devlet olduğunu Afrin harekatıyla gösterdik. Türkiye büyük bir devlet ve büyük devletler küçük düşünmez.

- Ordu'yu büyükşehire dönüştürdük. Son 16 yılda Ordu'ya 20,4 katrilyon lira yatırım yaptık. Öğrencilerimize 70 trilyon burs verdik. Ordu'yu bir üniversite şehri yaptık. Yeni stadyumu tamamlıyoruz, eski stadyumunun bulunduğu alanı "Millet Bahçesi" yapıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun havalimanını ilimize biz kazandırdık.

- Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize destek veriyoruz. Fındık üreticilerimizin her meselesi bizim için önemlidir. Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere bu konuyla ilgili tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi hazırlık içinde. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur, biz ise ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon lirayı aşkın destek sağladık. 2002 den bugüne yaklaşık 46 bin Ordulu vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. Toprak Mahsülleri Ofisi bu konuda fındık üreticisinin yanındadır, kendileriyle toplantılarımı yaptım ve hiç bu muhalefeti atıp tutmasına gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söylerler. Bunların iktidarlarında fındığın ne hale geldiğini biliyorsunuz. Aman bu oyunlara gelmeyin. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içinde de bunların defterini tam manasıyla dürün. 423 trilyon lira tutarındaki teşviklerden 226 bin işveren ve sigortalımız faydalandı.

Kaynak: TRT Haber