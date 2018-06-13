Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler.

-İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Biz hizmet siyaseti derken bunun sadece lafını etmiyoruz. Yaptığımız icraatlarla ülkemizi 2023 hedeflerine hazırlıyoruz. Bu çerçevede son 16 yılda Trabzon’a 28 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil icraat icraat. Eğitimde 2751 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Trabzon Üniversitesi şehrimize hayırlı olsun. Birkaç yıla kadar Trabzon, Afrin ve Beşikdüzü’nde toplamda 2800 kişilik yurt binalarını faaliyete geçiriyoruz. Trabzon demek futbol demektir. Trabzon’a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı’nı kazandırdık mı? Biz söz verdik yaptık.

-İnşallah bu stat Trabzon’un şampiyonluk maçlarının oynandığı stat olacaktır. Avni Aker stadı ne olacak? Tabii ki millet bahçesi olacak.

-Bir de millet kıraathanesi aynı şekilde fakat bu ana muhalefet benim kıraathane lafımdan bir şey anlamadı. Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. Kıraat okumaktır Bay kemal. Ben biraz bilirim Arapçayı. Millet olunca milletin okuma evi oluyor. Bundan sonra gençlerimizi okuma kültürüne adapte edeceğiz. O kötü alışkanlıklardan onları kurtarmak istiyoruz.

-Trabzon’a 1200 yataklı bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Hastanemizin proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede inşaatına başlıyoruz. Biz, işte bütün bu kaynaklarımızı işte buralara harcıyoruz. Büyümeden de anlamıyor. Şu anda Türkiye büyümede Hindistan’dan sonra G20, G7 ülkelerinde ikinci sırada. OECD ülkeleri arasında bir numara. Şu engelli kardeşlerimize verdiğimiz destek işte bu büyümeden gidiyor. Bu hastaneler, köprüler, okullar neyle yapılıyor? Milli bütçeden yapılıyor. Bizim milli bütçenin dışında da kaynaklarımız var. 16 yılda biz kaynaklarımızı da şekillendirdik.

-TOKİ vasıtasıyla Trabzon’a 8 bin konut projesini hayata geçirdik. Trabzon’a 2002 yılına kadar 73 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 140 kilometre bölünmüş yol ilave ettik 16 senede. Trabzon’da toplam 9 adet tüneli tamamlayıp hizmete açtık. Zigana Dağı’nı aşılmaz olmaktan çıkartıyoruz. Zigana Tüneli’ni önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Ovit Tüneli’ni ve bağlantı yollarını bugün açıyoruz.

-Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız.

-Bay Muharrem öğretmenlik yaptım diyor. İnsaf insaf… O dönemlerden haberin yok mu? Dürüst ol.

-Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım, bunun düzeltilmesi lazım.

Ayrıntılar geliyor...