Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

- Teröristlere karşı tavizsiz bir mücadele sürdürüyoruz.

- Bizim diğer adaylardan, diğer partilerden farkımız biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yaptıklarımız en büyük referansımızdır. Projelere devam ediyoruz, yenilerini duyuruyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor.

- Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 2734 adet yeni derslik inşa ettik. 3495 kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. Birkaç yıla kadar 4500 kişilik 4 adet yurt binası daha kazandırıyoruz. Eskişehir'e 3. devlet üniversitesini de kazandırıyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesini de kurduk ve faaliyete geçirdik. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptık. Yaparsa AK Parti yapar.

-TOKİ kanalıyla 9827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir’de 20022ye kadar 90 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 16 senede 200 kilometre daha ilave ettik.

-Eskişehirli çiftçilere son 16 yılda toplam 1 buçuk katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Eskişehir’de 1 teknokent ve 16 Ar-Ge merkezi kurduk.

-Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz. Üniversiteleriyle ilköğretimden liseye kadar ülkemizin en önemli altyapısına sahip Eskişehir’e bu yakışırdı. Şimdiden Eskişehir’in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti unvanının hayırlı olmasını diliyorum.

-Siyaset iddia işidir, siyaset icraat işidir. İcraatımız geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi iki kat daha büyüttüğümüzde ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine ulaşıyoruz.

-Bakkal dükkanını çırağa teslim eder misin? Şimdi bunlar ortada. Ben yerli marka otomobil diyorum. 'Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Bay Muharrem, dünyada şu anda bir numara Tesla. Elon beni gelip ziyaret ediyor. Ne diye ziyaret ediyor? ‘Gerekirse böyle bir işe ortaklaşa girebilir miyiz?’ diyor.

-Yılda 90 milyon kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının açılışını 29 Ekim’de yapacağız.

-Ülkemizdeki sağlık hizmetlerini dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil.

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