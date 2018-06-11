Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Milletimiz bizi saolsun hiç yalnız bırakmadı. Yatırımlar konusunda hep bizi destekledi. Biz büyüdükçe karşımıza çıkan engeller arttı. Öyle ki işi darbe girişimine kadar getirdiler. Sandılar ki biz korkup kenara çekileceğiz, meydanı da bu korkaklara bırakacağız. Milletimizle birlikte tüm bu saldırıları göğüsledik. Çünkü biz şunu biliyoruz korkaklar zafer anıtı dikemez. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeye devam ettik. Bölgemizde ve dünyada sözü dinlenen bir güç haline gelme yolunda mücadelemizi sürdürdük. Balkanlar ve Rumeli'den Kafkaslara kadar gönül coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimizle daha güçlü bağlar kurduk.

- 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Kim onlar? Bizim kardeşlerimiz. Onların başındaki Esed zalim olabilir ama bize sığınan Suriyeliler kim ne derse desin bizim kardeşimizdir.