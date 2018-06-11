Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Sizleri gönülden selamlıyorum Niğde. Yiğitler otağı Niğde, kahramanlar otağı Niğde, Şehit Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde…

-24 Haziran’da birilerine gerekli cevabı vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. 24 Haziran’da onları sandığa demokratik bir şekilde gömmeye var mıyız?

-Ülkemize saldıranlar karşısında biz bunun bedelini ağır ödetiriz. Ömer Halisdemir’imiz ne yaptı? Hain olan Semih Terzi’yi alnından indirdi. Niye? Çünkü vatan hainlerinin hakkı oydu da onun için. Nereye saklandılarsa saklansınlar biz işimize bakarız. Bu teröristler hangi ine girerlerse girsinler er ya da geç teröristlerden döktükleri şehit kanının hesabını sorduk, soruyoruz.

-Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık. Kandil, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı yok ettik.https://t.co/B5KAzoUDHG pic.twitter.com/13GKUVyoEz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

-Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz.https://t.co/B5KAzoUDHG pic.twitter.com/itzDruQvOg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

Bizim artık İHA’larımız var mı? Bizim artık SİHA’larımız var mı? Bunları artık Amerika’dan İsrail’den almıyoruz, kendimiz üretiyoruz. F-16’larımız koordinatlarını İHA’larımız veriyor ve vuruyor. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkaracağız.

-Ankara-Niğde otoyolu tamamlandığında Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz otoyol olacak.

-Niğdeli çiftçilerimize toplamda 690 trilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bugün çıkmış bir yerde konuşuyor. 7,4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti. Bay Kemal, sen önce bu büyüme denilen kavramın ne olduğunu bir öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu büyüme nedir? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?

-Sizlerin desteğiyle bu hizmet ve yatırım kervanını 24 Haziran’dan sonra çok daha ileriye götüreceğiz.

-Cumhur İttifakı’nın varlığını unutmuyoruz değil mi? Diğer ittifaka gerekli dersi veriyor muyuz? Onun için çok çalışacağız.

-Ne yaparsanız yapın biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, gereğini de yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...