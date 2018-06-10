Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak"

Siyasetimizden ekonomimize üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef alıyorlar. Denizli, bu seçimde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Denizli vakit birlik vakti, vakit Denizli vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir.

"Milletim seni de sandığa gömecek"

Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler.

Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız.

"Kıraathanenin manası okuma evidir"

Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur, okuma evi... Bu kıraathanelerde kitaplar, internet olacak, kek, çay, kahve de olacak, gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, senin gibi okey taşlarını sallamayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıraathanenin manası şudur; okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar, internet, kek, çay, kahve olacak, gençlerimiz orada kitap okuyacaklar.https://t.co/AfxUH05zFf pic.twitter.com/Oja7KcpcoK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Haziran 2018

"Rozetini çıkartmakla tarafsız olduğunu sanıyor"

Bir tarafta 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmüş bir cumhurbaşkanı adayı ve onun partisi var. Diğer tarafta tek vaadi yıkmak, kapatmak, atmak, sökmek olan bir anamuhalefet adayı ve onun partisi var. Rozetini çıkartmakla tarafsız olduğunu sanıyor. Aslında o, yakasından partisinin rozetini çıkarmadı. Partisi onu başından savmak için sahaya sürdü.

"Bunların cumhurbaşkanlığı falan diye derdi yok"

Gördük ki, bir ayda Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu bu da çakma Kılıçdaroğlu. Aslı bir yanda, çakması öteki yanda hepsini toplasan, bırakınız Türkiye'ye cumhurbaşkanı, CHP'ye bir tane genel başkan etmiyor. Bunların cumhurbaşkanlığı falan diye derdi yok. Bunların tek derdi seçimden sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı.

"Türkiye'ye gelen mültecilerden 200 bini ülkesine geri döndü"

Eğer bunlara kalsaydı şu anda bizim güney bölgemiz Allah göstermesin işgalle karşı karşıya kalabilirdi. Giriyoruz dedik girdik, Cerablus’a da girdik, Afrin’e de girdik. Şu anda 4 bin kilometrekarelik bir alan bizim kontrolümüzde. Şu ana kadar Türkiye'ye gelen mültecilerden 200 bini ülkesine geri döndü.

"Anamuhalefet millet iradesinin altını oyuyor"

Oy namustur, CHP kendi oylarını başka partilere peşkeş çekmekle her şeyden önce demokrasiye ihanet ediyor. Anamuhalefet millet iradesinin altını oyuyor. Buradan tüm milletime sesleniyorum; oylarınıza sahip çıkın.

"Karşınızda bir yıkım ekibi bir de inşa ekibi var"

Miting meydanlarına bakın karşınızda bir yıkım ekibi, bir de bizim gibi inşa ekibi var. Bu yıkım ekibindekilerden herhangi birini dükkanınız olsa yanınıza çırak olarak alır mısınız, dükkanınızı emanet etmeyeceğiniz bu insanlara ülkenizi, geleceğinizi emanet eder misiniz?

Kaynak: TRT Haber