Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Sakarya bugüne kadar hep bizim yanımızda oldu. Biz yola Sakarya ile birlikte çıkmıştık.

-2002 yılında bizim AB’ye güya hala üye olacağız. IMF’ye borcumuz neydi 23,5 milyar dolar. 2018’de ne oldu sıfır. Kim yaptı bunu? Biz yaptık. Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız.

-Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız.

-Geçtiğimiz yıl onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalama 100 avro kazanan AB vatandaşına karşılık biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik.

-Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi 162 milyar dolar oldu.

-Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002'de 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.

-Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşen payı aldı. Bay Kemal de duysun Bay Muharrem'de; Sakarya’ya son 6 yılda 21 katrilyon yatırım yaptık. İnşallah Sakarya'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırıyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni faaliyete geçiriyoruz.

-Sağlıkta 17’si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisini Sakarya’ya kazandırdık. Şehir hastaneleri projemizde Sakarya’yı da unutmadık. Proje çalışmaları bitmek üzere. En kısa sürede ihaleye çıkacağız.

-Eski stadın yerini inşallah Millet Bahçesi yapıyoruz. İngiltere’nin Hyde Park’ı varsa Sakarya’nın millet bahçesi var.

-Sakarya’ya 2002’ye kadar 133 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz buna 268 kilometre daha ekledik.

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