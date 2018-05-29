Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;
-