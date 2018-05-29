Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz önce iğneyi kendimize batırdık"

Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca, milleti suçlayan hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz önce iğneyi kendimize batırdık. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik.

"İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz

29 Ekim’de dünyanın ilk üçüne girecek yeni havalimanını açacağız. Bu havalimanının yıllık kapasitesi 90 milyon olacak. 2023'te bu 150 milyon olacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Hava yolu halkın yolu olacak dedik. Bunu başardık. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz. İstiyoruz ki benim vatandaşım arabasına atlasın yarım saatte havalimanına gitsin. Oradan da herhangi bir şehirde rahatlıkla gitsin.

"Kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik"

Başkan adaylarından bir tanesi ne diyor? 'Ben havalimanı falan böyle işlerle uğraşmam' Kim diyor bunu? Sen en işle uğraşırsın ki? 'Bütçede para yok bunlar havalimanı yapıyor, bütçede para yok Kanal İstanbul yapıyor' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu? Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik.

"Sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz.

Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, 81 milyonun tüm fertlerinin refahı, huzuru ve esenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. İşte bunun için sizlerden 5 yıl daha görev istiyoruz.

"Taş üstüne taş koymanın çabasındayız"

AK Parti olarak şimdiye kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü milletimize vermedik, ne söz vermişsek, vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek, Allah'ın izniyle onları hayata geçirdik. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.

"Muhalefetin adayları ne vadediyor? Koskoca bir hiç"

Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vadediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç.

"Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim"

Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim.

"Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar"

Bu ülkenin ve milletin hayrına ne varsa ona bunlar kafayı takmış, bununla uğraşıyorlar. Bazılarının ne dediği, neyi savunduğu, neyi hedeflediği zaten belli bile değil. Milletimizin bu savrukluğa, bu dağınıklığa, bu akıl tutulmasına prim vereceğini zannediyorlar. Aslında benim aziz milletim, bu karikatür tiplere en güzel cevabı 1,5 asır önce 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' diyerek Ziya Paşa vermiş. Bunlar da milleti kendileri gibi vizyonsuz, basiretsiz, kifayetsiz sanıyorlar. Bu milletin aklını, vicdanını, hafife alıyorlar. Bu millet çok zekidir.

Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu (İnce) topun ağzına sürdü işi bitirelim diye.

2023 hedeflerimize ulaşana kadar, evlatlarımıza çok daha güçlü, müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Kaynak: AA