Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heveslerini kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti aday tanıtım programında konuştu.

Burada konuşan Erdoğan, şahsının 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı, milletvekili adaylarının 21 Mayıs'ta resmen belli olmasıyla başlayan seçim maratonlarının, 24 Haziran akşamı zaferle neticeleneceğini söyledi.

İstanbul'un her seçimde olduğu gibi, 24 Haziran'da da seçimlerin belirleyici şehri olacağını vurgulayan Erdoğan, bu seçimde İstanbul'un Meclisteki 600 milletvekilinin 98'ine tek başına karar vereceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor." diye konuştu.

"Zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum"

Hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde kendilerini zafere taşıyacak olanın, adayların ve teşkilatlarının ortaya koyacakları gayret ve performans olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eskiler zahmetsiz rahmet olmaz derler. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan, emek vermeden, terlemeden, fedakarlıkta bulunmadan netice almak diye bir şey söz konusu değildir. Biliyorsunuz, 6 Mayıs'ta yine İstanbul'da 'Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanıyor' diyerek seçim manifestomuzu açıkladık.

Ardından 24 Mayıs'ta tüm adaylarımızın tanıtım toplantısında, seçim beyannamemizi Ankara'da kapalı spor salonunda milletimizle paylaştık. Her şehrimizde aday tanıtım toplantıları ve yoğun bir programla sabah erken saatlerden sahura kadar kesintisiz şekilde milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyor, destek istiyoruz.

Bugün de İstanbul'da zaten başlamış olan çalışmalarımızı bu tanıtım toplantısıyla taçlandırmış oluyoruz. Biz de Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu, her gün bir veya iki il mitingi şeklinde, çoğunlukla iftarlarda da farklı bir programla seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağınıza inanıyorum."

“'Vakit İstanbul vakti' diyerek var gücümüzle çalışıyor muyuz?”

Erdoğan, salondakilere, "İstanbul; milletimizle birlikte 'Vakit birlik vakti' demek için gece-gündüz çalışıyor muyuz? Hanımlar; seçim gününe kadar 'Vakit İstanbul vakti' diyerek var gücümüzle çalışıyor muyuz? Gençler, liseden üniversiteye, tüm öğrencilerimizi, çalışan gençlerimizi 'Vakit Türkiye vakti' diyerek sandık başına getiriyor muyuz? Milletvekili adaylarımızla güçlü Meclis için, İstanbul'un gönlüne girmeye hazır mıyız? Cumhurbaşkanlığında, güçlü hükümet için yeni yönetim sistemini herkese anlatmaya hazır mıyız? İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olan güçlü Türkiye için hep birlikte çok çalışıyor muyuz?" diye sordu.

Katılımcılardan "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Rabbim sizlerden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Miting maratonumuzu seçime kadar sürdüreceğiz"

İstanbul’da zaten başlamış olan çalışmalarımızı bu aday tanıtım toplantısıyla başlatmış bulunuyoruz. Biz de Erzurum’dan başlattığımız miting maratonumuzu seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran’da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum.

"Bu şehre namahrem eli uzanmasına izin vermeyeceğiz"

Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz.

"İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız"

Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. Milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğurunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız

"Biz, birbirimizi sadece yaratandan ötürü seveceğiz"

Türkiye, 24 Haziran’dan sonra yeni yönetim sistemiyle Rabiasına daha sıkı sarılacak. Biz, birbirimizi sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Makam mevki için birbirimizi sevmeyeceğiz, akrabalık bağlarıyla birbirimizi sevmeyeceğiz. Sadece ve sadece yaratandan ötürü seveceğiz.

"Yerli olmak; Türkiye'yi IMF kapısında bekletmemek demektir"

Milli olmak; milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Milli olmak; faize giden parayı, yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak; Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlılığı olmamak demektir.

Bürokratik oligarşinin hakimiyetine son verdik, sivilleşme adımlarıyla zihniyet dönüşümü tamamladık. Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanı.

Anayasal değişikliklerle sistemimizi demokratik hale getirdik. Sivilleşme ile siyasetimizi normalleştirdik.

Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve değişen dünyaya asla duyarsız kalmadık. Kuruluş hedeflerimizden hiç sapmadık. Efendi değil hizmetkar olmaya geldik.

"Yatırım denince akla hep AK Parti gelir"

Seçim beyannamemizde İstanbul’a verdiğimiz çok söz var. Bunların ayrıntılarını sizler zaten biliyorsunuz ve inanıyorum ki satır satır milletimize anlatıyorsunuz. Yeni Havalimanı, Türkiye’nin sadece prestij projesi değil aynı zamanda manivelası olacaktır. Ana muhalefetin adayı ‘dördüncü köprüyü ben yaparım’ diyor. Yapamazsın, yatırım denince akla hep AK Parti gelir.

9 Ekim 2018’de yeni havalimanımız hizmete giriyor, Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı İstanbul’a yakışır bir Millet Bahçesi haline getireceğiz.

"Cezaevinden çıktıktan sonra Prensilvanya'ya değil, halkımıza gittik"

Prensilvanya'da görüşme yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmekle sen mükellefsin. Arkadaşlarımızla istişaremizi yaptık, cezaevinden çıktıktan sonra Prensilvanya'ya değil, halkımıza gittik. Partimizin kurulmasının gereğini ve kararını bir yerlerden gelen talimatla değil milletimizden aldığımız icazetle yaptık.

"Otomobil üretiminde, en ileri teknolojiyi kullanacağız"

2020-2021 gibi yerli otomobilimizi üreteceğiz. Bana ordan diyor ki "20 yıl geri kalmışsın" diyor. Yahu senin havsalan almaz. Biz bu otomobil üretiminde, en ileri teknolojiyi kullanacağız.

İstanbul’da belediyeyi CHP’den almıştık. Şimdiki CHP ile aynı. CHP zihniyeti kirlilik demektir. İstanbul çöp dağları ile işgal edilmiş miydi? Suyumuz var mıydı?

Çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminden sonra şimdi büyük ustalık dönemine geçelim diyorum.

"Kanal İstanbul'u yapıyoruz ve dünyada bir marka olacak orası"

Ey benim sevgili vatandaşım, eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsak, eğer geçen gün olduğu gibi yalı faciaları yaşamak istemiyorsak, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini sizlere tekrar hatırlatıyorum ve Kanal İstanbul'un yapımıyla birlikte, değerli kardeşlerim, biz çevre facialarına karşı, çevre katliamı her an olabilir Boğaz'da, buna karşı biz Kanal İstanbul'u yapıyoruz ve dünyada bir marka olacak orası.

