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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan konuÅŸuyor

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Bosna Hersek Devlet BasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± Konseyi BasÌ§kanÄ± Ä°zzetbegovic ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenliyor.

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan konuÅŸuyor

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±klar:

-Bosna Hersek’in toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n korunmasÄ±na verdiÄŸimiz Ã¶nemi vurgulamak isterim.


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