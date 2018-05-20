CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan konuÅŸuyor

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±klar:
-Bosna Hersek’in toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n korunmasÄ±na verdiÄŸimiz Ã¶nemi vurgulamak isterim.
AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Bosna Hersek Devlet BasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± Konseyi BasÌ§kanÄ± Ä°zzetbegovic ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±klar:
-Bosna Hersek’in toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n korunmasÄ±na verdiÄŸimiz Ã¶nemi vurgulamak isterim.
AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...