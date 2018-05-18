Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"18 Mayıs insanlık onurunun kurtarıldığı gün olarak yazılacak"

Bugün İsrailli haydutlarca katledilen Filistinliler için harekete geçmek, tüm dünyaya insanlığın halen ölmediğini göstermek demektir. Nasıl 14 Mayıs Pazartesi insanlık tarihine kara bir gün olarak kazınmışsa, 18 Mayıs Cuma da inşallah müşterek çabalarımızla insanlık onurunun kurtarıldığı bir gün olarak yazılacaktır.

"Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır"

Bizler bugün bölgemizi kan ve göz yaşına boğmak isteyenlere 'dur' diyoruz. Buradaki toplantımızda, Filistinli kardeşlerimizin mücadelelerinde asla yalnız olmadıklarını haykırıyoruz. Bir kez daha şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum; Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır, Kudüs elinde on binlerce masum Filistinlinin kanı olan bir terör devletinin insafına bırakılmayacak kadar mukaddes bir mübarek beldedir.

Tüm uyarılara rağmen ABD, gerilim ve çatışmalardan beslenen çevrelerin esiri oldu.

Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür.

Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır.

İsrail, katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir.

"İslam ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin desteğini alacağız"

Maalesef adaletin tecellisi için atılan her adım Güvenlik Konseyi'nde Amerikan yönetimi tarafından veto ediliyor. Meseleyi yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürecek, inşallah burada tüm İslam ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin desteğini alacağız.

"Hiç kimse bize hakkımızı altın tepside ikram etmeyecektir"

Geldiğimiz noktada hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz; kınamak, kızmak, bağırmak bugüne kadar işgal ve zulmü durdurmadığı gibi bundan sonra da durdurmayacaktır. Müslümanlar kendi haklarını alana kadar hiç kimse bize hakkımızı altın tepside ikram etmeyecektir.

Kaynak: TRT Haber/AA