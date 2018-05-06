Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde seçim manifestosunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim devletimiz Söğüt’te çadırlarda kuruldu"

-Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt’te çadırlarda kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu.

"Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik"

-Çanakkale'de canını veren, düşmana geçit vermeyen bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik, toprakları sıksan şühedamızın fışkırdığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik.

"Mücadeleden bir adım geri durmadık"

-Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Mücadeleden bir adım geri durmadık. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık.

-Kimsenin önünde eğilmedik, diklenmeden dik durduk. Milletin milli iradesine pranga vurmak isteyenlerin küresel efendilerine de eyvallah etmedik.

"Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik"

-Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan, kendi imkanlarımızla mazlumların sesi olduk. Zulme karşı merhametten, sömürüye karşı ortak çıkardan, kibre karşı kardeşlikten yana olduk. Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik.

"Siz o gece ölümü öldürdünüz"

-Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiği gece tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, kahraman direnişle başarısızlığa uğrattık.https://t.co/bzCxaqtTAj pic.twitter.com/klygtlAlfY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

-Cudi’de biz vardık, Gabar’da biz vardık, Besler Deresi’nde biz vardık. Gerektiğinde Kandil’de biz vardık. İnlerine girdik etkisiz hale getirdik.

"Emaneti şimdi biz muhafaza ediyoruz"

-Daha önce merhum Menderes'e, merhum Özal'a, merhum Erbakan Hocamıza, merhum Türkeş'e, merhum Yazıcıoğlu'na, diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz.

"AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir"

-AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, siz yoğurdunuz, rotasını milletimiz çizdi. AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Bu hikayede dili dualı anaların istekleri var. Ailesinin helal lokmasını kazanan babaların çabası var.

-Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir. Savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamak demektir.

-Devlet milletin emrine girdi. Bürokratik oligarşiye son verdik. Anayasal değişikliklerle sistemimizi demokratikleştirdik. Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanıdır.

-Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da, bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olanı hep birlikte başardık.

-Güçlendirdiğimiz ekonomik alt yapımızın desteğiyle refahı yaymaya, güçlü adımlar atmaya çalıştık. Kendi ve dostlarımızın güvenliği açısından tarihi mesafeler kat ettik. Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, oldubittiler yapmak mümkün değildir.

-Türkiye sahip olduğu demokratik güçlü devleti, büyüyen ekonomisi ve milli seferberlik ruhu sayesinde bu ateş denizi içinde bir istikrar adası olarak kalabildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadim coğrafya vekalet savaşlarının arenası haline geldi. Türkiye sahip olduğu demokratik güçlü devleti, büyüyen ekonomisi ve milli seferberlik ruhu sayesinde, bu ateş denizi içinde bir istikrar adası olarak kalabildi.https://t.co/bzCxaqtTAj pic.twitter.com/d3CAgKKemX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

-Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız.

"Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız var"

-Mamur kılınacak şehirlerimiz, daha güçlü hale getirilecek eğitim öğretim kurumlarımız var. Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız var. Eşit bireyler olarak hayatın her alanında engelleri kaldırdığımız, yeni imkanlarla buluşturacağımız engellilerimiz var. Geleceğe umutla bakan büyük Türkiye’yi birlikte inşa edeceğimiz gençlerimiz, onların kuracakları yuvalar, dünyaya getirecekleri yavrular var. Hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var.

-Tıpkı Kasım 2002'de, Temmuz 2007'de, Haziran 2011'de, Ağustos 2014'te, Kasım 2015'te, 16 Nisan 2017'de olduğu gibi 24 Haziran'da da biz bu şahlanışa talibiz.

"Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak"

-Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir güç olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak.

"Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak"

-İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak.

"Yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek"

-Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek.

"Meclis yasa yapmaya odaklanacak"

-Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

-Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak.

"İstikrar kalıcı hale gelecek"

-Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak.

"Gelir grupları arasındaki makas kapanacak"

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milli gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için, gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak.

-Herkesin mal güvenliği ve ticaret yapma özgürlüğü, daha güçlü bir şekilde hukuk devletinin güvencesi altında olacak.

Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak, vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükü düşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak, vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükü düşecek.https://t.co/bzCxaqtTAj pic.twitter.com/sg67b45v6A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

-12 milyon emeklimizin tamamına Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda 1000'er lira ikramiye verme kararı alarak kendilerine olan şükranlarımızı ifade ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 milyon emeklimizin tamamına Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda 1000'er lira ikramiye verme kararı alarak kendilerine olan şükranlarımızı ifade ettik.https://t.co/bzCxaqtTAj pic.twitter.com/D5cDpLetTP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

-Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.

"Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek"

-Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek.

-Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek.

-Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek.

-El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz.

-Dış politikamızın temel ilkeleri 'bağımsızlık', 'milli çıkar', 'milli güvenlik' ve 'vicdani duruş' olmaya devam edecek. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız.

"Savunma sanayii değerlerimizi artıracağız"

-Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Altay tankımız gibi, Atak helikopterimiz gibi, İHA’larımız, SİHA’larımız gibi savunma sanayii değerlerimizi artıracağız. Hedefimiz karada, havada, denizde, her alanda yüzde yüz yerli savunma sistemlerine Türkiye olarak sahip olmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz karada, havada, denizde, her alanda yüzde yüz yerli savunma sistemlerine Türkiye olarak sahip olmaktır.https://t.co/bzCxaqtTAj pic.twitter.com/bKgRmcy2af — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

"Türkiye, uluslararası ortamın güçlü bir aktörü olacak"

-Türkiye hem büyük tehditler, hem de büyük fırsatlar barındıran yeni uluslararası ortamın güçlü bir aktörü olacak. Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım, yeter ki güçlü bir siyasal liderlikle yolumuza devam edelim.

"Türkiye harekatlarına yenilerini ekleyecektir"

-Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

-Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir.

-Aynelarab’tan Haseke’ye, oradan Sincar ve Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız devam edecektir.

"3-Y ile mücadele etmek en önemli hedeflerimiz arasında"

-AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir.

-Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan özellikle olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır.

-Milletimizin refahını sağlamak ne kadar önemliyse, din ve vicdan hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak da bireysel özgürlükleri güvence altına almak da o kadar önemlidir.

-Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi, etnik farklılıklarımızı ayrışma ve düşmanlık noktaları değil, hayatın renkleri olarak gören herkesle, bu yolda birlikte yürümeye hazırız.

-Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz; insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz.

-Cumhur İttifakı; erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır.

-Milletimizin birliğini, dirliğini asla bozamayacaksınız. Bayrağımız göklerde hep göklerde olacak.

-Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şahitliğinde Allah’a and olsun ki davamızı 2023’e, 2053’e, 2071’e taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şahitliğinde Allah'a and olsun ki davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.https://t.co/bzCxaqtTAj pic.twitter.com/Pb9mouRHAK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesinde, kongrenin düzenlediği Sinan Erdem Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Coşkulu kalabalığa "Her zaman anlı, şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul" şeklinde seslenerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifestomuzla birlikte başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız.https://t.co/bzCxaqtTAjpic.twitter.com/oxOPvXfrBb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

Bu manifestomuzla birlikte inşallah, başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız inşallah ardından da seçim beyannamemizde neler yaptık, neler yapacağız bunları Ankara'da açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz, fakat yaptıklarımız yaşadıklarınızdır ama bir de yapacaklarımız var ve bunları da inanıyorum ki merak ediyorsunuz. Bunları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Zira 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz.https://t.co/bzCxaqtTAjpic.twitter.com/L96WmWG8YJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

"Buna hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, kalabalıktan "Evet" cevabını aldı.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın düzenlediği 6. Olağan Kongre'de kan değişikliğine gidildiğini ve yeni bir yönetimin iş başına geldiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni yönetimle birlikte inşallah 24 Haziran'a hep birlikte hazırlanacağız." dedi.

"İstanbul Türkiye'nin özetidir. Zira İstanbul'da Türkiye'den ne ararsan hepsi var. Öyle mi?" diyen Erdoğan'ın sözlerine kalabalıktakiler, "Dik dur eğilme, Türkiye seninle" tezahüratıyla destek verdi.

Erdoğan'ın "Kardeşlerim, evelallah biz bugüne kadar hiçbir beşer planında kulun önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Zira bizim ahdimiz var. Biz bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Rabbime hamdediyorum, bana sizler gibi yol arkadaşları nasip etti ve sizler gibi yol arkadaşlarıyla bu yolculuğu AK Parti olarak 16 yıldır sürdürdük ve sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da milletimin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Buna hazır mıyız?" sözlerine kalabalık, "Evet" cevabını verdi.

Coşkulu tezahüratlar karşısında Erdoğan, "Bu ne güzellik. Bu ne coşku, bu ne heyecan. Fakat benim sizden bir ricam var. Nedir biliyor musunuz? Bizim Rabiamızı biliyorsunuz. Bu Rabiadan taviz yok. Çünkü her şey burada. Öyle bir haykırın ki sadece Türkiye değil tüm dünya duysun." dedi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" söylemini yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"81 milyon tek milletiz. Bayrağımız, elhamdüllilah rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi ve bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak? Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar ve biz milletimiz, tek millet, bayrağımız tek bayrak, vatanımız 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Hani o bazıları bölme gayretine girdiler. Neyi bölüyorsun ne oldu? Cudi'de, Gabar'da, Tendürekte, Bestler Dereler'de F-16 olduk tepelerine tepelerine bindik. İşte bakın şu anda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin son olarak sayısı nerelere geldi biliyor musunuz? 4 bin 415. Rahat durmazlarsa devam. Durmak yok, yola devam."

[Zeytin Dalı Harekatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin son olarak sayısı 4415.https://t.co/bzCxaqtTAjpic.twitter.com/s2JxoF0KN8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2018

"Bu millete yan bakana affımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus'a, Afrin'e indiklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer siz bu toprakları taciz ederseniz, oradayız. Neresi olursa olsun, ne dedik hatırlayın. Sözüm neydi? 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.' Kestik mi? Kestik. Sınır ötesine geçtik mi? Niye? Çünkü rahat durmadılar. Çünkü bu vatana, bu millete yan bakana affımız yok ve gereğini yaptık. Bundan sonra da aynen yola devam. Her türlü oyunu oynadılar ama bu oyunların hiçbiri tutmadı. Bu millet kutlu bir millet. Bu millet, asil bir millet. Bu millet, yüce bir millet. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Onun için bizler 'Tek devlet' diyeceğiz. Yok bilmem paralel devletmiş, yok bilmem şu devletmiş, bu devletmiş. Paralel devleti çok sevenler, Pensilvanya'ya. Biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok."

Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlarla Rabia işareti eşliğinde, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini okudu.

24 Haziran seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, partisinin kadın kolları üyelerinden kapı kapı dolaşmalarını, evleri ihmal etmemelerini istedi. Gençlik kolları üyelerinden de yaşıtlarına ulaşmalarını isteyerek, "Kucaklayacak, sarılacak, onlara bilmediklerini anlatacaksınız. Allah yar, yardımcımız olsun." dedi.

Mitinge, yağmura rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağmurdan etkilenmemeleri için plastik yağmurlukların dağıtıldığı vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kaynak: AA

PARTİLİLER, SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NU DOLDURDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı kongre için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer alıyor.

"İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş"

Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

400'e yakın basın mensubu akredite oldu

Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

Bu arada, kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.