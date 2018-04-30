Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Atacağımız çok adımlar var"

25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmıştı. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.

"Değerli kardeşim Özbekistan ve bölgemiz için yeni bir su arkı inşaa ediyor"

Esasında değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölgemiz için yeni bir su arkı inşaa ediyor.

Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir.

"Birlikte katılacağımız iş forumu da önemli"

Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyoruz.

-Özbekistan’ın turizm sektörünün gelişmesine verdiğimiz desteği artıracağız. Turizm’deki tecrübelerimizi Özbek kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz.

MİRZİYOYEV'İN AÇIKLAMALARI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Bişkek'teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, bu önemli, büyük bir karardır" dedi.

Kaynak: TRT Haber