Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-

Ayrıntılar geliyor...

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

"Türkiye bir dönüm noktasına gelmiştir"

Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500'e yükseldi"

Tabii bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi, başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etkisiz hale getiriliyor.

"Heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum"

Benim sizlerle bugün özellikle bir iki hususu müzakere etmem lazım. Malum Özbekistan'a hareket ediyoruz. İki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz. Perşembe günü de inşallah ülkemize döneceğiz. Ben sizin bu heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. Lise son sınıftaki arkadaşlarınızdan üniversitedeki arkadaşlarınıza kadar özellikle kucaklaşacaksınız. Herkese bildiklerinizi anlatacaksınız.

"Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz"

Gençler, şimdi Rabia’mızda neler var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Tek millette ne var? 81 milyon var. Bizde ayrım yok. Neden? Rabbim öyle emrediyor da ondan. İkincisi tek bayrak. Şu bayrağımızı görüyorsunuz değil mi? Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Şimdi bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz! Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yok. Başka devlet arayanlar oraya gitsinler. İsterlerse biletlerini de veririz. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka asla.