Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da açıklama yapacak.

Bahçeli’den grup toplantısında sürpriz çağrı

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında, MHP’nin takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını belirtti. Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Bahçeli, seçimlerin 3 Kasım 2019’dan önce yapılmasını teklif etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos’ta yapılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘2019’ vurgusu

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın, seçimler için 2019 vurgusu yapması dikkat çekiciydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Cumhurun ittifakı ile inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylaması ile sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beştepe'de kritik zirve

Ankara'yı hareketlerindiren açıklamalar sonrası bugün Cuhmurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İkili arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: TRT Haber