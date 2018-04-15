Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Beykoz hep AK Parti'nin kalelerinden olmuş bir ilçedir. 16 Nisan halkoylamasında da Beykoz yüzde 53 ile ülke ortalamasının üzerinde bir ortalamayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedi. İnşallah 2019 seçimlerinde Beykoz'dan yine zafer bekliyoruz.

-AK Parti olarak kongre maratonumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Biraz sonra Üsküdar'da son ilçe kongremizi yapıyoruz. 6 Mayıs'ta İstanbul Kongre'mizi yapacağız. Ardından da süratle büyük kongremizin hazırlıklarımızı yapacağız.

-AK Parti geldiği nokta itibarıyla barış ve huzurun dinamosu olmuştur.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beykoz 6. İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4187'ye yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 4187 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/w74hHLUeSR pic.twitter.com/RxQWykPoGZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Muhakkak ama muhakkak Çanakkale'yi görün"

Üniversitenin ilk yıllarında yola çıkan milletimiz Çanakkale'de şehit olmadı mı? Çanakkale destanını yazmadı mı? Size tavsiye ediyorum, muhakkak ama muhakkak Çanakkale'yi görün. Ta Yeni Zelanda'dan Anzaklara ziyarete geliyorlar. Anzaklara hep şunu söylüyoruz, sizin ne işiniz vardı da geldiniz oradan buraya?

"Paşabahçe Stadı'nın dili olsa da konuşsa"

Evvelsi gün Küçüksu Çayırı'na geldim. Orayı şöyle bir gezdik, orada eski günleri hatırladım. Benimle kuşak olanlar hatırlar. Orada mısır kazanları vardı. O mısır kazanlarını yeniden kaynatmaya var mıyız? Altına otoparkımızı yaparak orayı bir kasır haline getirelim. Sayın başkan onu da bu yaza yetiştirelim. Beykozlu oraya layık değil. Yapmamız lazım. Biz ta Kasımpaşa'dan pikniğe geliyorduk. Orada sahada vardı, maç yapardık. Arkamdaki Paşabahçe Stadı'nın dili olsa da konuşsa, ne günler geçirdik.

"Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız"

Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor. Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si, onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaklar. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız.

"Bay Kemal bunları tanıdın mı, bunları gördün mü?"

Biz bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İMF'ye borcu sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 Milyar Dolar'dı şimdi, 120 Milyar Dolar. SİHA'larımız var, İHA'larımız var. Bay Kemal bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin kılıç kuşananındır.

"Onun teröristleri adalet yürüyüşünde beraberdi"

Bize Afrin'in merkezine girmeyin dedi, sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen adamlarını Esed'e yolla. Bay Kemal ÖSO için terörist diyordu. Onun teröristleri adalet yürüyüşünde beraberdi. ÖSO, bizim Mehmet'imiz ile orada mazlumlar, masumlar için mücadele verdi. Şu topluluğu görünce milletime olan inancım artıyor.

Kaynak: AA