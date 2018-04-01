Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İnanıyorum ki 16 Nisan’da her ne kadar ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah Mart 2019 Kasım 2019’da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle inşallah bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz.

Kardeşlerim, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, adımlar her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Zaten benim okulları size anlatmama gerek yok. Sağlıkta şehir hastanesini yaptık. Yüzde 95 doluluk oranına ulaşmış Birileri bununla istisra edebilir. Herkes şimdi nereyi seçiyor? Şehir hastanesini. Niye? Diyor ki, burada bana ihtimamla bakılacak. Oraya gidiyor. Kanuni Devlet-i Aliye’yi Osmaniye’yi bir sağlıklı nefese feda etti. Önemli olan sağlık dedi. Ama ben diyorum ki; biz Ak Parti olarak siyasetin de, sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz.

Zaten ana muhalefetin böyle sağlıklı bir siyaset derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka, öyle bir durumu var. Onun için biz yola çıkarken ne dedik; uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Fakat bu işi lafta bırakmayacağız.

Kardeşlerim yol acıktığımızda hatırlayın Türkiye’nin kişi başına milli geliri 3500 dolardı. Şimdi ise 11 bin dolar. Nereden nereye… Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere. Bitmedi. Biz göreve geldik IMF’e olan borç 23 buçuk milyar dolardı. 2002’nin Kasım’ı, 2013’te IMF’e olan borçları sıfırladık. O arada IMF bizden 5 milyar euro borç istedi. Arkadaşlar soru verelim mi? Verin dedim. Baktılar ki bunlar ciddi gerçekten verecekler, vazgeçtiler. Biz böyle bu yolda yürüdük. Merkez Bankası’nın rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Şimdi 120 milyar dolar. Nereden nereye...

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