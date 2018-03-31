Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara sesleniyor.
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