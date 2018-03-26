Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Juncker ve Tusk'un davetlerine icabetle gerçekleştiriyoruz. Borisov'ın ev sahipliğinde yapacağımız toplantının hayırlı olması temennimizdir. Bu zirve Türkiye olarak AB ile kasım 2015'ten beri 5. kez bir araya gelmemizi sağlayacak. Ayrıca, dostumuz, komşumuz Bulgaristan'ı da yeniden ziyaret edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.

AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin de Türkiye'nin AB'de tam üye olmasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz. AB ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Bugünkü zirvede daha önceden mutabakata vardığımız hususlardaki gelişmeleri de ele alacağız. Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve sunni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz.

Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdürceğiz. Varna Zirvesi'nin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum.

Dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de istihbarat örgütümüzden aldım. Bunun tabi netice itibarıyla tamamen bitip bitmediği konusunda takipteyiz. Müdahaleleri olmuş olabilir. Irak'tan bu konulara ilişkin bir yetkili Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerden sonra sağlıklı bir neticeyi alırız. Eğer bunu başarmakta sıkıntı varsa, ikili görüşmelerimizi yapalım. Orada gereğini de biz Sincar'da yaparız. Çok fazla tahammülümüz yok. Bildiğiniz gibi 60-70 kilometre mesafede olan ve terör örgütünün giriş çıkışlarının yoğun olduğu yerlerde isminin şu bu olması önemli değil.

Bütün mesele bize yapılan herhangi bir tacizde bilecekler ki Türkiye hemen gereğini yapacaktır.

Münbiç'le ilgili devletlerin devamlılığı ilkesinden hareketle oraya bakacaksak. Kesinlikle orada YPG/PYD olmaz, oradan çekilirlerdi.

Ayrıntılar geliyor...