Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Afrin Harekatı ile yeni bir diriliş hareketini başlatıyoruz"

Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Şimdi Afrin Harekatı ile yeni bir diriliş hareketini başlatıyoruz. Evvelallah bu diriliş hamlesiyle 2019 yılındaki yerel seçimlere ve parlamento seçimlerine hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatıyla bir diriliş hamlesinin içerisine girdik.https://t.co/wPQBCfdzpJ pic.twitter.com/3zzp3f61FG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2018

"Yüzde 40 almazsam istifa ederim demedik"

Biz, hiç bir zaman rakiplerine göre hedeflerini belirleyen bir parti olmadık. Hele hele ana muhalefetin başındaki zat gibi 'yüzde 40 almazsam' istifa ederim demedik.

"Oy oranını muhafaza etmeyi eksiklik olarak gördük"

Seçimleri kaybetmesine rağmen hala o koltukta pişkince oturuyor. Biz, hep daha ileriye çıkmak için çaba harcadık. Bırakın oylarımızda düşüş olmasını, aynı oy oranını muhafaza etmeyi bile eksiklik olarak gördük. Tevazuda toprak gibi olacağız. Gurur, kibir bizde olmayacak. Biz, oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız bunu da böyle bileceğiz.

"Milletin birliğini zirveye taşıyacağız"

2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız.

MHP'li kardeşlerimizle beraber el ele, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, milletin birliğini zirveye taşıyacağız.

2019 seçimlerinde kazanacağımız başarılarla milletimizin, ülkemizin gidişatını değiştireceğiz. Bu kapsamda yaptığımız kongrelerle halkımızla da iç içe oluyoruz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

"İnandıklarımızı anlatacağız ve sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor; "İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır" Bunu yapmaya var mıyız? Hizmete var mıyız? Bu dağları biz deldik biz. Biz tünelleri aştık hamdolsun şimdi bu sahil boyu bitti. Daha neler olacak neler."

Ayrıntılar geliyor...