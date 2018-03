Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Bu yüzden Diyarbakır terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi.

Demokratikleşme ve bireysel özgürlüklerin genişletilmesi elbette hiçbitmeyecek bir yolculuktur. Zaman geçtikçe şartlar değiştikçe elbette talepler, beklentiler de değişim gösterecektir. Ülkemizde hangi kesimin nerede bir sorunu varsa onun çözümü için çalışmak, mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Ama katettiğimiz mesafenin önemini de asla gözden ırak tutmamalıyız.

Biz inancımız gereği kimsenin kökenine, kimsenin mezhebine, kimsenin doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan'da Allah'ın bir kuludur, Diyarbakırlı Mehmet, Bekir, Baran, Hatice de Allah'ın bir kuludur. Şayet illa bir üstünlük sebebi arayacaksak bakacağımız tek bir yer var o da takva olacaktır. Hal böyleyken birileri illa kökeninden veya meşrebinden dolayı bir takım ayrıcalıklar, bir takım ilave haklar istemesini mahşeri vicdana kabul ettirmek mümkün değildir. Ülkemizde sadece Kürt oılduğu için baskı gören, haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan olarak onun onun yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim.

Ülkemizde ister Müslüman ister bir başka dinin mensubu olsun, sırf inancından dolayı ayrımcılığa maruz kalan varsa onun da yanında olurum. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle bir bütündür. Ne herhangi bir kimseyi ne de herhangi bir vilayeti kimsenin ötekileştirmesi, dışlaması söz konusu olamaz. İşte bunun için hazır mıyız?

Kardeşlerim, yıllarca bu ülkenin kanını adeta bir kene gibi emen bölücü terör örgütünün Diyarbakır'a ve bölgeye en küçük bir hayrı dokunmamıştır. Bakın Şu anda hamdolsun kayyumlarla yolda gelirken yeni Diyarbakır'ı gördüm. Kırklardağı'nın halini gördünüz değil mi? Ne oldu şimdi Kırklar Dağı? Gereği yapıldı mı? Yapıldı, olay bu... Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, vatandaşıma çok çektirdi. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık çektiremeyecek. Bitti bu işler. Artık bir huzur, bir refah toplumunun bu bölgede inşallah erdemine erecekler.

Sadece kan döken, sadece acıya sebep olan, sadece yakan yıkan, sadece insanların onurunu ve namusunu tehdit eden bu örgütü gerçek yüzü hamdolsun ki herkes tarafından görülmüştür. Ya hu 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında kızları dağlara kaçırmak suretiyle onlara orada neler yaptığını televizyonlarda izlediniz değil mi? İşte bunlar bu... Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerindeki bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür.

Sadece Suriçi'ndeki çalışmalar için 2 katrilyon harcadık. Helali hoş olsun. Sizlere bu yakışır. Bu millete Diyarbakır'a bu yakışır. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza kira ve eşya yardımı yaparak hiçkimsenin mağdur olmasına müsaade etmedik. İnşasına başlanan 5637 konutun büyük bir bölümü tamamlandı. Kalanları da Haziran'a kadar bitiriliyor.

Hazreti Süleyman Camii'nin çevresini kamulaştırma yoluyla genişletip, çevre düzenlemesini yaparak şehrimize önemli bir diyar kazandırdık. Cami bölgesindeki sahabe kabirlerindeki ve ziyaretgahta vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Gazi ve Melih Ahmet caddeleri üzerinde bulunan yaklaşı 3 bin dükkan yeniden yapılarak bu caddeler şehrimizin ekonomisine kazandırıldı. Bunlar önemliydi.

Afrin'de de sona geldik

Erdoğan, Kardeşlerim, bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? Ama sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır dedik. Ve ulaştık. Çok şehit verdik. İşte şu anda Afrin'de de sona geldik ve şu an itibariyle 3569 teröristi etkisiz hale getirdik. Fetih yakındır müjdeleniyor. İslam ile yoğurulan bu ordu Afrin'de işi bitirdi. İnşallah yakın. Her an olabilir her an... Ne tüneller açmışlar, kamyonlar geçebilecek tüneller açmışlar. İçinde mühimmat, bombalar, silahlar. Kimden geldiğini biliyoruz. Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu" dedi.