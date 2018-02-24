Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bize verdikleri sözü tutan Edelere şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

-Türkiye istiklaline ve istikbaline el uzatanlara karşı topyekün kıyama kalkmıştır.

-15 Temmuz'da meydanlara dedik, siz meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımızda hep birlikte cepheye yürürüz. Bunlar milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Şimdi yeniden diriliyor millet ve hesabını soruyor. Gitme kararını verdiğimiz zaman sizi burada bırakmayız, beraber gideriz. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz.

-Bunlar çok yakında 'keşke yapmasaydık' diyecekler. O zaman iş işten geçmiş olacak.

-Biz hiçbir zaman elinin ulaşabildiği her yeri söüren bir millet olmadık. Biz hiçbir zaman kendi refahımızı düşünmedik.

KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ

"1931 teröristi etkisiz hale getirdik"

Bu yola çıktığımızdan bugüne siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlerle güç bulduk. Bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık. 16 yıldır, gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz bizim heyecanımız oldu, bizim coşkumuz oldu. İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve beraber gidiyoruz dediğimiz anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerimden şu anda mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm. Bu sabah itibarıyla 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah itibariyle Afrin'de 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. https://t.co/lHQ4BtyD1A pic.twitter.com/gnYfdpukdz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Şubat 2018

"Sivilleri vurmak sizin kanınızda var"

Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınınızda var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Biz elinde silahıyla Mehmedimize, vatanımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz.https://t.co/lHQ4BtyD1A pic.twitter.com/tqSEMGc0BI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Şubat 2018

"Sınırlarımıza saldıranlara hesabını soracağız"

Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da 'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?' diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker 'korkaklar ordusu' değildir. 'Korkaklar ülkesi' değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz.

Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bak Pensilvanya'ya ne işin var orda ? Arkalarından kimlerin olduğu belli. Bunlar ümmeti, milleti böldüler. Onun için hesap verecekler. Unutmayın birliğimiz aman koruyalım.

Ayrıntılar geliyor...