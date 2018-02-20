Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Burası milletin evidir"

Çiftçi kardeşlerimi, milletin evinde gazi mekanda ağırlamaktan onur duyuyorum. 'Burası niye yapıldı' diyenlere en güzel cevaptır. Burası milletimizin evidir. Yargıya gittiler burası için. Yapılan yanlış bir şey yoktu. Her şey millet için, vatan için sizler içindi. Hak yerini buldu.

"Rabbim sizlerden razı olsun"

Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi' diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründürdünüz. Rabbim sizlerden razı olsun.

"Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor"

Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız.

"Hayatında köye gitmemiş kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor"

Hayatında köye gitmemiş çiftçilerimizin nasırlı ellerinden tutmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Son 15 yılda tarımla ilgili nasıl mesafe katettiğimizi en iyi çiftçilerimiz biliyor.

"Çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını ödeyeceğiz"

Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.

-Verimli arazilerin miras yoluyla bölünmesine son verdik.

-15 Temmuz gecesi çiftçilerimiz en ön safta FETÖ'cülere karşı mücadele etti. Çiftçilerimiz 15 Temmuz gecesi kibir abidelerine en büyük dersi verdi. Sizler 15 Temmuz gecesi tankı görünce ilk kaçanlara karşı cesaret nedir onu gösterdiniz.

-Güçlü ülke sadece ekonomisi güçlü olan ülke değildir. Yarım ve hayvancılık alanında da kendini ispatlamış ülkedir.

-Toprak bize anadır. Bin yıldır onca saldırıya, onca ihanete rağmen Anadolu'da tutunabilmemizin sırrı budur.

-En güçlü olduğumuz dönemlerde dahi toprağı ihmal etmedik. Toprakla bağımızın kopmasına izin vermedik.

-Hayatında köye gitmemiş, çiftçilerimizin nasırlı ellerinden tutmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor.

-Son 15 yılda tarımla ilgili nasıl mesafe katettiğimizi çiftçilerimiz biliyor.

-Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, programlı, kapsamlı politikalarla belirledik.

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