Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Bursa'da son 15 yılda sadece kamu eliyle 32 katrilyon yatırım yaptık. Demiryolu projesi inşasına da yakında başlanıyor.

- İşte buyrun ne oldu Cerablus'ta, ne oldu Elbab'ta? Dedik ki bize yanlış yapmayın, sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin. Bunu Sayın Obama'ya da söyledim. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı almadık. Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, Cumhurbaşkanım bize müsaade etsin biz de Afrin'e gidelim diyorlar. 15 gündür ne dedik, 'Bir gece ensızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler, biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar. Ama biz yardım yaptıklarını tüm kayıtlarıyla beraber biliyoruz, görüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya, bunların hepsi bilinen gerçekler.

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