Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kaymakamlar Toplantısı'nda konuşuyor
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