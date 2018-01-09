Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurtdışı temsilcilerini kabulünde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Külliye'ye davet ettim, yanıt bekliyorum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rejim, İdlib'de Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalefeti vuruyor
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