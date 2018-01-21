Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- İşte buyrun ne oldu Cerablus'ta, ne oldu El Bab'ta? Dedik ki bize yanlış yapmayın, sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin. Bunu Sayın Obama'ya da söyledim. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı almadık. Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, Cumhurbaşkanım bize müsaade etsin biz de Afrin'e gidelim diyorlar. 15 gündür ne dedik, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler, biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar. Ama biz yardım yaptıklarını tüm kayıtlarıyla beraber biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya, bunların hepsi bilinen gerçekler.

- Biz bütün bunların takipçisi olarak durduk durduk durduk bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok, zira dün akşam malum hava harekatı ile gereken adımlar atıldı. Adından kara harekatı başladı ve şu anda da devam ediyor. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 orada sonradan yerleştirilmiş Kürtler var ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Şimdi bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmektir. Bizim hedefimiz topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına göndermek. Bu PKK'yı, bu YPG'yi ülkemizde bunları evet hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bunların işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Bunlar şu operasyonlardan sonra zaten bir daha karşımıza çıkma cesaretini bulamayacaklar. Sadece arkamızdan bizim arkamızda ABD var diyerek siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz.

- Çıkmış HDP'nin KCK'nın terör örgütü bazı temsilcileri Kürt kardeşlerimi meydanlara çağırıyor. Şu ana kadar meydanlara çıkan olmadı. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok. Gereği ne ise onu yaparız.

- Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur. Maalesef ana muhalefetin başındaki zat İstanbul'a yeni bir il başkanı seçti. Düşmanlarımızın diliyle konuşan, ülkemize saldıran içimizdeki mankurtlarla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsini de gören, takip eden milletimizin takdirini seçimlerde en güzel şekilde ortaya koyacağına da inanıyorum. Dünyada milletin değerlerine bu kadar yabancı bir ana muhalefet var mıdır bilmiyorum. CHP'nin içerisinde yerli ve milli olan kardeşlerimizin de olduğuna inanıyorum ve ben onları da bu saflara davet ediyorum. Gelsinler yerli ve milli olarak yürüyelim diyorum.

- KKTC'de Biz gazete ahlaksızca bir başlık atmış. KKTC'deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk Ordusu'nun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir.

- Türkiye'nin şurada ne işi var, öyle diyor ya ana muhalefet.Türkiye oralarda olmak zorundadır Bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek zorundadır Bay Kemal.

- ABD'nin yanında kaç ülke yer aldı, onlar da ülke değil Bursa'nın kasabaları gibi. Bununla da kalmayacağız. Ben Papa'yı da aradım, inşallah ayın 5'inde de Vatikan'da olacağım.

Kaynak: TRT Haber