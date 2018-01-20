Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Uşak'a modern bir üniversiteyi biz kazandırdık. Uşak'ta üniversite yoktu. Sağlık hizmetlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. 5 adet hastane ile sağlık kuruluşu olmak üzere toplam 18 adet sağlık tesisi inşa ettil. En çok hoşuma gidende Tabakhane deresi vardıya. Bu medeniyiz çevreciyiz diyenler bu dereyi görmüyorlar mı?

- Uşak bir kültür şehri medeniyet şehri. 2002 yılına kadar sadece 31 km bölünmüş yol varken toplam bölünmüş yol uzunluğunu 172 km'ye çıkardık. Kılıçdaroğlu da yolların halini kamyon şöforlerine sorun diyor. Şunu biliyorum biz 1 milyon taşerona biz şuanda çalışanına kadrolarını verdik ve onların işi bitti. Kenarda köşede kalkmış 300-500 bin kalmış ise kardeşim takip edersiniz hakkınız verilir. Gaz verelim diye bizi gaza getirmeye kalkmayın gaza gelmeyiz. Cumhurbaşkanlığında taşeron olarak çalışan vardı. Kadrolarına girdiler çalışmaya başladılar.

- 1 milyon taşeron çalışanını adaletimizin gereği olarak dahil ettik. Biz ne aldanan ne aldatan olacağız. 2002den önce demiryollarımızın durumu içler acısıydı. Bir çivi dahi çakılmamıştı. Demiryolu yenilemesi yaptık. Uşak'a bir yüksek hızlı tren garı inşa edeceğiz. Havayolu halkın yolu olacak dedik. Bunu yaptıkmı yaptık. Benim vatandaşlarım uçaklarla gidip gelebiliyor. Uşak'a toplam 725 milyon lira tarımsal destek verdik. Yaptığımız bu yatırımlar ve destekler sayesinde Uşak bölgesinin parlayan yıldızı oldu. Topyekün kalkınma hamlesini hep birlikte devam ettireceğime inanıyorum.

- Uşak demokrasinin de kalesidir. Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasiyi en güçlü şekilde savunan şehirlerimizden biridir. Söz konusu vatan olduğu zaman Uşaklılar göz kırpmadan şehadete yürüyor. Bu destansı yürüyüşe şahitlik ettik 15 Temmuz'da. 15 Temmuz gecesi Uşaklı vatandaşlarım adeta etten bir duvar ördü. Sizlerin kararlı davranışlarınız sayesinde darbeciler sokağa inecek cesareti bulamadılar. Sizler nasıl burada cesaretle meydanlara koştuysanız sizin evlatlarınızda göğüs göğüse çarpıştılar.

- Yine o gece benim koruma polislerinden Mehmet Çetin kardeşim Marmaris'te şahsımı ve ailemi öldürmeye gelen hainlere karşı son nefesine kadar mücadele etti. O geceki görüntüleri her izleyişimde yüreğim sızlıyor. Mehmet'in yavrusu bize emanet. Biz nerede tekbir getireceğimizi çok iyi biliriz. O gece meydanlara dedik, sokaklara dedik. Ardından ölümüne dedik. Tekbiride yerinde kullanacağız. Marmaris'te yaşananlar FETÖ'nün ne kadar aşağılık bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Aklını Pensilvanyadaki şarlatana teslim edenler milletimizi katletmekten çekinmediler. Mehmet Çetin gibi yiğitlerin sayesinde ruhunu işportada 1 dolara satan kalleşler hedeflerine ulaşamadı. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te saklandıkları lahım çukurunda bulundular polise teslim edildiler. O gece fütursuzca millete saldıranlar şimdi dört duvar arasında adalete hesap veriyor.

Pensilvanya'daki şarlatanın bunlara fısıldadığı... Ne diyor 'Bahar yakın' diyor, o baharlar var ya işte onlar hiçbir zaman gelmeyecek. Nereye gizlenirlerse gizlensinler, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar bu millete ihanet edenlerin hepsini saklandıkları inlerinde bulup yargıya teslim edeceğiz. Bırak Avrupa'yı ABD'yi Fizan'a kaçsalar bunların peşlerini bırakmayacağız. Devletimizin soluğunu enselerinde hissetmeye devam edecekler.

- Uşak FETÖ'nün uzun yıllar üzerinde hassasiyetle çalıştığı yerlerden biridir. Himmet hizmet eğitim yardım gibi milletimizin baş tacı ettiği kavramlarına saklanan örgüt milletimizin kanını emmiştir. Yeri gelmiş soruları çalmış yeri gelmiş cinayet işlemişlerdir. Türkiye'nin son dönem siyasi tarihindeki birçok karanlık ve kanlı hadisenin gerisinde Feto aklı, FETÖ'cülerin parmak izi vardır. Kendi kafası o kadar çalışmaz ha, onu da bilin. Akıl, o değil. Onun arkasında. Yani sufle ediyor, o yazıyor ve konuşuyor. Milletimizi birbirine düşürmeye çalışan provokasyonların çoğunun planlayıcıları, uygulacıları bu örgüt mensuplarıdır. FETÖ'nün sabotajlarıdır engellemeleridir. Ülkemiz en büyük darbeyi içerden yemiştir. Biz fırsat bulduğumuz her platformda örgütün karanlık gücünü anlatıyoruz. Hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması için titizlik gösterilmiştir. Yaşanan bir takım eksiklikler olmuşsa mağduriyetleri gideriyoruz. Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz. Devletin bünyesinde yeni paralel yapılar kurulmasına izin vermeyeceğiz.

- Bu ülkede tek parti döneminin faşist zihniyeti tarih olmuştur. 28 Şubat döneminin baskıcı politikaları . Hiçbir güç Türkiyeyi o karanlık günlerine döndüremeyecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Anamuhalefetin çukurdan çıkamıyor olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Terör örgütlerinin oyuncağı haline getirdi. 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde FETÖ'nün montaj ürünü kasetlerine verdi. Bu partinin başındaki zatta adeta FETÖ'nün haber bültenlerinin ekran yüzü haline geldi. 16 Nisanda milletimiz ders verdi. FETÖ ağzıyla konuşmayı sürdürdüler. 15 Temmuz için kontrollü darbe iftirasını tekrarladığında aslında Pensilvanyaya selam çakıyor. FETÖ'nün borazanlığını yaparak oturduğu koltuğun diyet borcunu ödüyor. İşi bölücü örgütün partisiyle il başkanı takasına kadar vardırdı. İstanbul gibi bir şehrin başına devletin polisine katil diyen soykırımın savunulucuğunu yapan birini getirdiler. Bu kişinin sosyal medya hesaplarına baktığınızda yüzünüz kızarıyor. CHP gibi bu ülkede iyi kötü belli bir yeri olan parti adına utanç duymamak elde değil. Gazi Mustafa Kemal'in partisinin düşürüldüğü durumdan endişe duyuyuyorum

- Şimdi çıktılar Atatürkün askerimiyiz yoldaşımıyız diye kavga yapıyorlar. Komik. Dik durun. Düşüncenizin namusuna sahip olun. CHP Pensilvanyanın sözcüsü Kandilin kuklası marjinal yapıların oyuncağı durumundadır. Piyon haline getirilen bu partinin bitkisel hayattan çıkma ihtimalide görünmüyor. Bu tablo AK parti olarak üzerimizdeki yükü ağırlaştırıyor.