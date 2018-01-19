Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ülkemiz arasında çok etkin bir işbirliği var. Ülkemiz son 3 yıldır bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke konumundadır. Bu durum her iki taraf için de ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Bankanın Türkiye stratesiyile hükümetimizin reform programının aynı çizgide olması iki taraf açısından başarılı bir ortaklık zemini oluşturuyor. Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biri Türkiye'dir. Milli gelire oranla birinci sıradayız. Bugün burada aynı zamanda ülkemizin ekonomi ve finansman alanında ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. IMF'ten borç bekleyen Türkiye'si artık geride kalmıştır. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır.

- Ekonomi alanındaki büyüme 2018'de de kararlılıkla devam edecek. Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil.

Kaynak: TRT Haber / AA