Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Biz beşer planda herhangi bir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik.

-Milli mutabakatımızla milli birliğimizle beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Ve Burada attığımız adımlarla beraber inşallah, bir birlik beraberlik işte geçenlerde sayın Bahçelinin açıklamalarını da duydunuz, görüşmeleri duydunuz gördünüz, inşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak tavanda da tabanda da karşımızdaki CHP zihniyeti gereken dersi milletten alacaktır.

-Sen (FETÖ elebaşı) bu millete bu ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

-Zannediyor ki ABD beni ölene dek koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır sonra kirli çamaşır gibi atar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile MHP arasındaki milli mutabakat ile Türkiye'nin yeni bir dönemin önünü açacağını söyledi.

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TRT Haber