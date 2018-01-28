Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Komutanla görüştüm, birazdan Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da AK Parti'nin 6. Olağan il kongresi öncesi halka hitap etti.

Konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz. Ne diyoruz Mehmedim sevinin başlar yüksekte ölsekde sevinin eve dönsekte. Yarın elbet bizimdir. Bak 9. gün kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutanla görüştüm sayı kaç oldu dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz dedi.

"ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var"

- Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedim üzülüyor, yürümeye devam ediyor. Ferhat nasıl dağları delerek Şirin'e kavuştuysa bizim Mehmedimizde dağları delerek maksadına ulaşıyor. Bunlar zannediyorduki Türk'ün evladı bu alçaklarla başedemez. Bunlar zannediyorduki PKK'sı, DEAŞ'ı, YPG'si yıldırır. Ne oldu? Şuan ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Burseya Dağı'nı birazdan düşüreceğiz.https://t.co/RkgQtSiINF pic.twitter.com/C594poRDl0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

"Mücadele İdlib ile sürecek"

- Bu daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Şuanda Afrin'de devam eden mücadele İdlib ile sürecek. Mazlumlar var mağdurlar var. Mehmetçik ne zaman geliyor diye yalvarıyorlar. Bak Azezdekiler Mehmetçik geldi diyorlar. Azez huzura kavuştu Cerablus gibi. Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Gabar'da ne olduk F16 olduk Tendürek'te ne olduk? F16 olduk tank olduk top olduk bitirdik. İnlerine girdik inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F16larımız onların inlerine nasıl giriyor?

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber