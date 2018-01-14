  • 14 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil

Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KİT ve BİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili kadro açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: KİTlerin de BİTlerin de kadroları normal taşeron gibi değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Tokat'ta halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli ve yerli iradenin önemine dikkat çekerek, "Milli mutabakatımızla milli birliğimizle beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Ve Burada attığımız adımlarla beraber inşallah, bir birlik beraberlik işte geçenlerde sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz, görüşmeleri duydunuz gördünüz. İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak tavanda da tabanda da karşımızdaki CHP zihniyeti gereken dersi milletten alacaktır." dedi.

"Bu vatanı böldürtmeyeceğiz"

Ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı gereken dersi vereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paralel devletmiş şuymuş buymuş. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki bu vatanı bölmeye gayret eder askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz. Helikopterlerimizle tank toplarımızla hep beraber inlerine kadar girdik giriyoruz ve gireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: 

"Neredesin? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Zannediyorki ABD beni ölene dek koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır, sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete bu ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin."

KİT ve BİT'ler için kadro açıklaması

Kalabalıktan bir grubun, "Kadro" sloganlarına da Erdoğan, "Biz sözü bir kere söyleriz. KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil, ne gibi olacak? KİT'ler şu anda hangi anlayışla, sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. BİT'lerdekiler de aynen. Yani biz aradan komisyoncuları kaldırdık, olay bu." karşılığını verdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ak parti il kongresi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER