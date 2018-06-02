Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kendi projelerimizle yarışıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Aksaray'da valilik önünde düzenlenen mitingde Aksaraylılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken kızlar olduğunu anımsatarak, kendi kızlarının da bu nedenle, oğullarının ise imam hatiplilere getirilen katsayıdan dolayı Türkiye'de okuyamadığını anımsattı.

Çocuklarını mecburen yurt dışına göndermek durumunda kaldığını dile getiren Erdoğan, "Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsüyle okudu, üniversiteyi bitirdi ve dünyanın en saygın üniversitelerini bitirdiler, aynı şekilde oğlum en saygın üniversiteyi bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya, kendi ülkemde benim kızlarım üniversiteye gidemedi. Bu garipliği yaşadık mı bu ülkede? Yaşadık." dedi.

Kılık kıyafetinden dolayı okuluna gidemeyen, mesleğini yerine getiremeyen on binlerce vatandaşın sorunuyla karşılaştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Liseler arasında ayrım yapan, katsayı uygulamasıyla meslek liselerinde, imam hatiplerde okuyan gençlere zulmeden bir devlet anlayışıyla karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP, CHP zihniyeti. Ama şimdi, aman ya Rabbim yalan yanlış 'ben böyle şeyler yapmam' diyen bir aday çıkarmışlar ortaya. Ya biz sizin cemaziyel evvelinizi biliyoruz. Dürüst ol dürüst. Sen ne kadar yalan söylersen söyle biz bunu yutmayız. İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da diyor ki 'İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az.' Bunu da söylüyor. Sana ne. Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü. Bunun kararını kim veriyor? Bunun kararını millet veriyor, millet ama bunlar millete inanmıyor ki."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kötü tablo karşısında korkuya kapılmadıklarını ve mazeret üretmediklerini belirtti.

"Birileri gibi sorunları çözmek, çözüme kavuşturmak yerine halının altına süpürenlerden de olmadık. Milletimizin hayır duasını aldığımız bu yolculukta emanetin hakkını vermek için hemen çalışmaya başladık."

Erdoğan, "Bugün başı açık, başı örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu, çalışıyor. Evet Sayın İnce, özgürlük bu. Lafla olmuyor, icraatla oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu (Muharrem İnce) çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi? Kendi partisinde dahi başarı sağlayamayan birinin ülke yönetimine talip olması komiktir, hatta trajikomiktir. Biz elbette karşımızdaki bu çapsızlarla yarışmıyoruz, AK Parti olarak kendi kendimizle, kendi projelerimizle yarışıyoruz."

Kaynak: AA