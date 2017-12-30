Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Biz ülkemizi dün yedi düvelin tasallutundan işte böyle kurtardık. Bugün de aynı mücadeleyi veriyoruz. Tek tip elbiseyle ilgili onların yakınları yok mu? Üzülmiyeceklermi? diyor. Ya sen ne cins adamsın? Sen benim şehitlerimin yakınlarını düşünmüyorsun, gazilerimin yakınlarını düşünmüyorsun. Yok. Ya niye düşünsünki? Kahvesiyle beraber televizyonda darbeyi seyreden adamdan ne bekleyebilirsiniz? Cumhurbaşkanı bana haber verseydi ben onu beklerdim diyor. Ben haberi tüm milletime verdim.

-Bu cibiliyet mesesidir. Bir de kalkıp başk bir yalan söylüyorsun. Darbe olsa bunun karşısına ben dikilirim diyorsun. Neyi dikiliyorsun. sende böyle bir karakter yok ki. İspat ortada. Senin gibileri iyi bilirim. Nasıl yalancı olduğunu bilir benim milletim. Milletimizin hakkını hukunu savunmadın.

- Bu PKK'nın destek verdikleriyle beraber, dağdakilerle beraber kol kola yürüyen kişi değilmi? Bu lafla yürümüyor. Yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını sanıyor. Kalpleri nasır bağlamışların bu sorulara verecek cevabı yoktur. Çünkü bunların kalpleri mühürlüdür. Fikir, düşünce hürriyetinden yanayız diyen utanmazlar Ziya Gökalp şiirini okudum diye bizi mahkum etti. Bunlar Kemal'in de arkadaşlarıdır.