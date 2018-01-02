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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce evinde de ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kas hastası Abdullah Samet Demirin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Camisi'ne geldi.

Cenazede ön safta yer alan ve Demir'in babası Avni Demir ile birlikte tabuta omuz veren Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. 

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Demir, Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Evinde ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da Abdullah Samet Demir'i evinde ziyaret etmişti.  

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze, Abdullah Samet Demir
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