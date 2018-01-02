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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce evinde de ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir'in cenaze törenine katıldı.

02 Ocak 2018 Salı 16:47



