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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kalkıp oradan havan atmanın bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kalkıp oradan havan atmanın bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı sırasında PYD/PKK'nın bir çok noktada gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kalkıp oradan havan atmanın bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Hatırlarsanız yola çıkarken bir şey demiştik. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece demiştik. Gidiyoruz gündüz gece. Biz bu yola çıkarken ne dedik kefenimizle beraber bu yoldayız. Ta ki bu can bu tende oldukça biz Rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu millete efendilik değildir. Halkımıza hizmettir. 

- Bu yolda devam ederken önümüze bazen bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri çıktığı zamanda işte sabah aldığımız netice 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmedim yaptı. ÖSO'lar yaptı. Hani CHP'nin bazı kendini bilmezleri varya. Terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar varya. Sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmedimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. Şimdi 400'ün üzerindedir. Bunların kökünü kazayacağız. Siz kalkıpda oradan Hatay'a Reyhanlı'ya Kilis'e Şanlıurfa'ya buralara oradan havan atacaksın bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kökünü kazıyacağız hem içeride hem dışarıda. Mehmedim sevinin başlar yüksekte. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı, PYD, PKK, Kilis
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