Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kabinede revizyon iddialarının doğruluk payı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde bu ziyareti çok önemsiyorum. Bu ziyarettede çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki iki ilişkilerden tutunuz bölgesel bütün konuları ele alacağız. Bu istişarelerimizi kendileriyle bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Türkiye ve Fransa arasındaki işblirliği hayati önem taşıyor. Macron'la terörle mücadele, savunma sanayi gibi konuları ele alacağız. Bölgemizde koalisyon güçleri var. Fransa'da aktif rol oynuyor. Buradaki gelişmelerin ne merkezli olduğunu görüşme fırsatı olacak. Filistin, Kudüs, Suriye, Libya başta olmak üzeri güncel ve ortak ilgili alanımızdaki konuları değerlendireceğiz. Türkiye AB arasındaki ilişkileri. Fransa AB'de etkin bir ülke. Bunlarıda ele alacağız.

- Savunma sanayi ve enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi ilerletmeye hazırız. Savunma sanayinde özellikle çok önemsediğim Fransa, Türkiye, İtalya üçlü olarak EUROSAM konusunda atacağımız adım çok çok önemli. Bugün onu tekrar ele alacağız.İş ve yatırım çevreleriyle de görüşeceğiz. Ticaret hacmimizi 20 milyar avroya çıkarmak hedefimiz. Fransa'da yaklaşık 700 bin Türk kökenli insanımız yaşıyor. Bunların yarısı çifte vatandaş durumunda. Bunlarla ilgili de tabi görüşmelerimiz olacak. Türk toplumunun temsilcileriylede görüşeceğiz.

- Kabinede revizyon iddialarının doğruluk payı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [CHP'li Hazinedar'a uzaklaştırma] Açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa, demek ki burada bir su kaçağı var. https://t.co/Kx6WUFd3dJ pic.twitter.com/WpJXNNbbP1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

CHP'li Hazinedar'a uzaklaştırma

- Önemli olan şuan bu tür açığa alma kararını İçişleri veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Şuanda da atılan adımla ilgili olaran Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok farklı. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinden bulunulduğu zaman yüzleşmeye varmısın dediğinde bir çoğu kaçıyor. Hem geliyorsun şikayet ediyorsun hemde yüzleşmeden kaçarsanız biz o zaman burada hakikaten görevi suistimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız. Böyle bir süreç söz konusu. Yurt dışına çıkmas vs bunların hepsi İçişleri'nin kendi yasal haklarıdır. Bu hakları hukuk çerçevesinde kullanmıştır.

ABD'deki ambargo davası

- ABD şuanda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Bu sadece hukukta değil ekonomik alanda da kumpas. Her tarafı kendine göre yola getirmenin gayreti içerisinde. Hakan Atilla daha önce ABD'ye girişinde herhangi bir engelle karşılaşmıyor. 7. girişinde karşılaşıyor. Kara para aklama yok diyorlar sonra işi oraya getiriyor. Halkbankasının kendisiyle de bu davanın uzaktan yakından ilgisi yok. Olayı Zarraf'a dayandırdılar. Bu çelişkilerle dolu bir karar. Bu davalar da süreç çok farklı işletildi. ABD'nin adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. ABD adalet anlayışını gözden geçirmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar. ABD benim ülkemde darbe girişiminde bulunanlara kucak açıyor. Aramızdaki ikili ilişkilerdeki anlaşmalarda hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç böyle işleyecek.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan Fransa ziyareti öncesi açıklama yapıyor. https://t.co/CjUfTH6tQj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

İran'daki protestolar

- Kendileri haftasonuna kadar normalleşme olacağını söylediler. Zaten dün itibariyle İran'daki gelişmeler normalleşmeye girdi. Bu sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakkı olduğuna yönelik ifadeler süreci yumuşatmıştır. Dinii lider Hamaney'in açıklaması da önem arzetmiştir. Şunu net söylemem lazım özellikle bazı ülkelerin başta ABD İsrail olmak üzere İran, Pakistan gibi ülkelerin içişlerine karışmasını doğru bulmamız mümkün değil. Bu ülkelerin kendi içinde ülkelerin halklarını birbirine karşı getirmektir. Bunu Irak'ta gördük. Biz Türkiye'de iktidar olduğumuzdan bu yana Irak malesef düzelmemiştir. O zaman yine ABD'nin attığı adımla Irak'ta geri sayım başlamıştır. O günden bugüne bir düzelme söz konusu değil. Suriye, Filistin Mısır, Libya, Tunus aynı. Gelelim Afrika'ya diğer ülkelerine hepsi aynı. Karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir. Buralar üzerinde bu oyun oynanıyor. Bütün bu ülkelerdeki zenginlikleri nasıl kendilerine ait kaynaklar haline getirebilirler bunların adımlarını atıyorlar.