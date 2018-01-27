Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstikbalimize kasteden kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu.

Ülkemizin kat ettiği mesafenin birilerini fena halde kaygılandırıp düşündürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ tehdidini öne sürerek bölgenin altını üstüne getirenleri Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşacak DEAŞ'lı kalmadı, ama bahanelerle bu bölgeye silah gönderiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.https://t.co/SHwapsN2kJ pic.twitter.com/El1g0SKojG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2018

Elimiz böğrümüzde oturup bekleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da camilere yapılan saldırılara ilişkin "Bu saldırılar hiçbir şeyle izah edilmez. Bizim elimizi böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde zillete teslim olmamıştır. Bize saldıran hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız." diye konuştu.

Türkiye'nin hiçbir devlete karşı özel husumeti olmadığını belirten Erdoğan, "Biz sadece istikbalimizi, istiklalimizi güvence altına almak istiyoruz." dedi.

"Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz"

Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu söyleyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Bize dostluk elini uzatana, biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene, biz ekmeğimizi böler veririz ama bize saldıran, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD, YPG olsun, hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar hiç fark etmez. Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz."

"8 günde 394 teröristi etkisiz hale getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler hangi isimle karşımıza çıkarsa çıksın hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz. 8 gün içerisinde Zeytin Dalı Harekatı'nda 394 teröristi etkisiz hale getirdik. https://t.co/SHwapsN2kJ pic.twitter.com/Lb4K9w8RIa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2018

"Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 günde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 16 kaybımız var. Türkiye demokrasi ve ekonomisi konusundaki hedeflerinden vazgeçmiyor. Hem Zeytin Dalı Harekatı sürdürüyoruz, aynı zamanda pek çok ululararası meseleyi göğüslüyoruz ve yatırımlarımızı da sürdürüyoruz."

Kaynak: TRT Haber