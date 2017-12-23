Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstediğiniz kadar zengin olun, samimiyet önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta AK Parti 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Gündüz gece bir aradayız. Gideceğimiz, yürüyeceğimiz daha çok yol var. Biz sizleri bölgeniz, kavminiz, şundan bundan dolayı değil, beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sevdik. Güç, kuvvet bunların hiçbirisi bizim için bir değer ölçüsü değildir.

-BM'de bir oylama yapıldı. Kudüs ile ilgili. Bu oylamada bizler 1 hafta önce İstanbul'da İslam dünyasını topladık ve yaptığımız çalışmayla hamdolsun Amerika yanına sadece İsrail'i aldı bunun dışında da 15 bin nüfuslu ülkeleri aldı.

-İstediğiniz kadar zengin olun, dolarlarınız olsun, atom bombalarınız olsun hepsi bir kenara, samimiyet önemli. Ne oldu, karar reddedildi. 128 bir tarafa 9 bir tarafa.

-Şimdi bu terör belasından sıyrılıyor muyuz? O çukurları açanları gömdük mü? Yeniden Şırnak şekilleniyor mu? Cizre öyle mi? Hakkari, Yüksekova öyle mi? Bütün bölge şimdi hamdolsun bir başka oluyor. Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok.

-Biz bu bayrak için şehitler verdik, hala veriyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatanımızı kimse bölemez. Bölenler, bölmeye gayret edenler bedelini ağır öderler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka kimse bize herhangi bir devlet dayatma yoluna gelmesin. Hep birlikte Türkiye olacağız.

Kaynak: TRT Haber