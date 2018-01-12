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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir çorbacıya misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir çorbacıya misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Etiler'de bir çorbacıya misafir olduktan sonra çıkışta kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda bir çorbacıya misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki programın ardından, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na gitti. Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Etiler'deki bir çorbacıya geçti.

Erdoğan'ın geçtiğimiz pazar günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programdan dönerken, mekan sahibi Cemal Sarıhan tarafından davet edildiği, verdiği söz üzerine çorba içmeye gittiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, mekandan çıkarken, çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sarıhan çorbacısı, cumhurbaşkanı erdoğan
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