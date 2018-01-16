Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'de skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"Bizde ki anamuhalefet kendini sürekli marjinalize etmenin gayreti içindedir. Biz bu partinin başındakini yüzümüz kızararak takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia." diyen Erdoğan şunları aktardı:

"Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim birşey söylememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri herşeyi anlatıyor. Bu twitler de neler yok ki. Yüzünde poşi ile polise taş atmaya varıncaya kadaar attığı tweet'lere varıncaya kadar nasıl birisi?"

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sırasında CHP'li il başkanının twitlerini göstererek, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi? Ermeni soykırımı diyerek devletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyor. Hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske elinde taş eylemci resmi bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Eylemci fotoğrafları ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek provokasyonlarda bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor." ifadelerini kullandı.

"Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu"

CHP'li il başkanının 15 Temmuz ile ilgili paylaşımlarına da dikkati çeken Erdoğan, "15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakareti bırakmıyor. Alın size nur topu gibi bir mağduriyet diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olayları, "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir, inandığınız Allahınız sizin de belanızı versin" diyor. Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. İstanbul gibi bir şehrin il başkanı olması düşündürücüdür. Bay Kemal bundan sonra heralde sen de çok düşüneceksin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz ile ilgili dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğini dün gece yaşadık diyerek milletimizin değerlerine saldırmıştır. Böylesine alçakça ifade eden bir kişinin il başkanlığı koltuğuna oturması. Bunların saygısızlıkla insanlıktanda nasiplerini almadıkları anlaşılıyor. Kendisi bu naneleri yerde eşi ondan geri kalır mı? Övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Şahsıma ve anama edilen küfürleri mesajları aktarmıyorum bile. Eğer Türkiyenin siyasi alternatifi bunun il başkanı olduğu bir CHP ise vay milletimin haline. CHP kendi birliğini ve bütünlüğünü dahi koruyamaz." diye konuştu.

"Ülkemize de yazık CHP'ye de yazık"

Cumhurbaşkanı, "Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu partiye de böyle bir il başkanı yakışır." diyerek suça teşvikten başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere davaların açıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Git kendini sarayın önünde yak böyle bir laf söylenir mi? Bunların bedelini ödeyecekler. 15 Temmuz gecesi havalimanından darbecilerin açtığı yoldan kaçan çay kahve içen sonrada buna kontrollü darbe diyerek basitleşen bir partinin başkanının il başkanı nasıl olabilir zaten. Ülkemize de yazık CHP'ye de yazık. Türkiye'nin anamuhalefet partisinin bir avuç marjinalin elinde olması demokrasimiz adına çok büyük kayıptır. Anamuhalefet çok önemlidir. Siyaset ülkenin ve milletin başına yeni dertler açma değil dertleri çözme işidir. Milletimizin tarihine hakaret etmek siyaset değil millet düşmanlığıdır. Bizim anamızdan babamızdan aldığımız bir terbiye var. Biz AK Parti olarak hizmet yarışında iddialıyız. CHP'nin 2019 hazırlığı da işte bu. Herkes kendine yakışanı yapıyor."

Kaynak: TRT Haber