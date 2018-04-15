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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üreten ekonomi yok' diyenler gözünüze dizinize dursun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. İl Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar.

Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.

Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın?

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200'e yaklaştı"

Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıkla harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.
 

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