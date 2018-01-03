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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

İranlı mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösterilere değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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