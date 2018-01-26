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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik İngiltere Başbakanı May'la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçlandığını vurguladı.

İki lider yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı

İngiltere Başbakanı May ise Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı', İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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